Ein Mann fährt auf einem Traktor in Ihringen auf einer abschüssigen Straße. In einer Kurve kommt es zum Unglück.

Ihringen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Ihringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem kippenden Traktor lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 67-Jährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann am Dienstag mit dem Gelenktraktor samt Anhänger eine abschüssige Straße hinab, als sich das Gespann in einer Kurve querstellte und umkippte. Der Fahrer stürzte vom Fahrzeug. Die genaue Ursache muss die Polizei ermitteln.