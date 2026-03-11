Dramatischer Unfall am steilen Weinberg: Ein 84-Jähriger gerät mit seinem Traktor ins Rutschen. Einsatzkräfte eilen herbei – die Polizei berichtet von tragischen Neuigkeiten.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein 84-Jähriger ist in Ludwigsburg unter seinem Traktor begraben worden und an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei für Arbeiten an einem Weinberg gewesen, teilte die Polizei mit. Als er den «sehr steilen Hang» hinunterfuhr, geriet sein Fahrzeug ins Rutschen. Als der 84-Jährige nach links lenkte, sei der Traktor umgekippt.

Der Mann habe es noch geschafft, mit Hupen auf seine Notlage aufmerksam zu machen: Passanten bemerkten ihn und wählten den Notruf. Die Feuerwehr befreite den Mann. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Den Angaben zufolge starb er dort noch am selben Abend.