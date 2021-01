Fußball-Landesligist TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim hat mit Trainer Marc Kauther und Co-Trainer Christian Bollinger für die kommende Saison verlängert. Weiterhin mit an Bord ist Athletiktrainer und Physiotherapeut Benjamin Sailis. Bis auf Robin Philipp, der wegzieht, haben alle Stammspieler für die kommende Saison zugesagt. Daniel Kechler und sein Co-Trainer Hichem Gherbi betreuen auch in der kommenden Spielzeit die zweite Mannschaft des Vereins in der A-Klasse Südpfalz West, das gleiche gilt für Adil Ghziz und die dritte Mannschaft in der C-Klasse West Ost. Mit Nick Barenscheer steht der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit fest. Der 18-jährige Stürmer kehrt von den A-Junioren des FSV Offenbach zurück und hat in der laufenden Spielzeit in der Regionalliga fünf Treffer in sieben Spielen erzielt.