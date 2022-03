Dennis Steck hofft, dass sich die zweite Mannschaft der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam in der Handball-Verbandsliga halten kann. Er übernimmt das Traineramt nach der Saison von Jonas Hilzendegen und Patrik Sefrin. Steck (34) wohnt seit seinem zehnten Lebensjahr in Ottersheim. Er war Kapitän der ersten Ottersheimer Mannschaft zu Oberligazeiten. Wegen anhaltender Schulterprobleme hörte er mit 28 Jahren auf. Er ist Projektleiter bei der Firma Hornbach und berufsbegleitend im Master-Fernstudium Digitales Management. Seit 2019 trainiert er die A-Jugend in der Oberliga. Steck freue sich auf ein Team mit einem Altersdurchschnitt von 21 Jahren, übermittelte sein Verein.