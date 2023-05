Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Spielen des VTG Queichhambach sind mit Abstand die meisten Tore in der Fußball-Bezirksliga gefallen. Das lag an der VTG-Offensive mit Torjäger Maximilian Wilhelm und der Anfälligkeit der Defensive, die ihren Trainer Edin Pita oft schier zur Verzweiflung trieb und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde kostet. Der Coach zieht ein ernüchterndes Fazit.

Pita spricht nach zwei Jahren, in denen sich die Mannschaft gut entwickelt hatte, von Stagnation. „Unsere Defensivleistung war katastrophal. Die Mannschaft war nicht fit, weil sich die Spieler