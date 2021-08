Oleg Zernikel vom ASV Landau hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Stabhochsprung-Finale erreicht (am Dienstag, 12.20 Uhr, live bei Sportschau.de). 5,50 m beeindruckend im ersten Versuch, 5,65 im ersten – und? „Wir waren beide überrascht, dass er nicht über 5,75 gekommen ist“, sagte Trainer Jochen Wetter, der am Sonntagmittag mit seinem Schützling telefonierte. Zernikel sprach davon, dass er vom Gegenwind leicht irritiert und ihm der Blick zu Bundestrainer Andrei Tivontchik versperrt war. Wetter erinnerte ihn an sein Stabhochsprung-Credo: Springe zuerst nach vorne, dann nach oben! So gebe der Stab die Energie zurück, die den Athleten über die Höhe tragen könne. Denn Zernikel hatte die Höhe über 5,75 m, aber nicht die Tiefe, auf dem Rückweg kam ihm die Latte in die Quere. Wetter war am Freitagabend zunächst im Turnerheim, wo Dennis Schober, Nicolas Bohr und Tanja Liedtke einen Grillabend organisiert und Zernikels Eltern eingeladen hatten. Das Springen in der Nacht schaute er sich in Ruhe zu Hause an. Er sah, wie sich „mein Freund“ Piotr Lisek wieder so brutal für die letzten Versuche über 5,65 und 5,75 m heiß machte, es bei Konstadinos Filippidis (nur 5,50 m) technisch nicht gut aussah und Zernikels Weiterkommen auf Messers Schneide stand. Weil nach 5,65 m nur noch 14 Springer im Wettbewerb waren, drei höhengleich, entschied die Jury, 14 statt zwölf ins Finale zu nehmen. Wetter traut Zernikel im Finale „einen einstelligen Platz“ zu.