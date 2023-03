Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Oberliga der Frauen zwingt der ASV Landau den Tabellenführer in vier Sätze. Eva Kettenbach und Co bieten dem TV Lebach II, der im ersten Satz fast keinen Fehler macht, lange die Stirn und sind nahe dran an einem Punktgewinn.

Der Tabellenführer wackelte. Mit einem bemerkenswerten Auftritt brachte der ASV Landau den TV Lebach II in der Volleyball-Oberliga der Frauen an den Rand eines Punktverlustes. Die Landauerinnen verloren