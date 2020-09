Vier Läufe des Wasgau-Cups sind wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Drei Läufe soll es noch geben: am 19. September den Deichenwand-Trail des TSV Wilgartswiesen, am 25. Oktober den Hohenbergtrail des SV Birkweiler und am 8. November den Martinslauf in Hinterweidental.

Darauf weist Klaus Burkhart vom SV Birkweiler hin, er ist Organisationsleiter des Cups. In Birkweiler könnten wegen des Hygienekonzeptes maximal 250 Läufer, die sich online anmelden (ab 1. Oktober über Race Result), starten. Es gebe bei allen Läufen kleinere Startgruppen. An Start und Ziel seien nur die Sportler und deren Trainer/Betreuer zugelassen, Zuschauer nicht. Es herrsche Maskenpflicht vor dem Start und im Ziel. Das Konzept muss noch genehmigt werden.

Der Start in Birkweiler ist diesmal am Sportplatz. RHEINPFALZ-Card-Inhaber erhalten laut Burkhart einen Euro Ermäßigung auf die Teilnahmegebühr.