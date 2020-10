Nach seinem Sieg beim 13. Hohenberg-Trail ist dem Waldfischbacher Mark Weidler der Erfolg in der Wasgau-Cup-Serie nur schwer zu nehmen. Er nahm Pierre-Emmanuel Alexandre, der nicht in Birkweiler starten konnte, den ersten Platz weg und hat seinen Vorsprung auf Jens Becker (TV Lemberg) ausgebaut. Auf den Plätzen: Marko Martin (Hauenstein), Jens Hetzler (Landau Running Company) und Mario Graf (TV Bad Bergzabern). Anne Meier aus Dahn hat mit dem sechsten Platz die Führung gegen Natascha Hartl (TuS Heltersberg) hauchdünn verteidigt. Tagessiegerin Monika Frenger vom 1. FCK ist näher herangerückt. Vor Meier lag an vierter Stelle auch noch Yvonne Manz vom TV Maikammer, die beim Ergebnis gestern unterschlagen wurde. Zum Cup gehört noch der Martinslauf am 8. November in Hinterweidenthal. Ob er wie Höllenberg-Trail-Trophy, Shoeworker-Trail, Dahner Kerwelauf und Teufelstisch-Trail abgesagt wird, ist nicht entschieden.