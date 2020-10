Trail: Ende August ist eigentlich die Zeit für den Hohenberglauf. Der SV Birkweiler hat sich durchgerungen, ihn nachzuholen. Limitiert auf 250 Teilnehmer. Die „Eintrittskarten“ für den Lauf am Sonntag waren schnell weg. „Wir haben die Leute gebeten, selbst zu überlegen, ob es Sinn macht“, sagt Klaus Burkhart. Manch einer zog zurück. Wegen Corona ist diesmal einiges anders.

„Favoritinnen sind Anne Meier und Natascha Hartl“, sprudelt es aus Klaus Burkhart heraus. Er ist der Chefstratege des Hohenberg-trails in Birkweiler, der am Sonntag nachgeholt wird. Beim 13. Lauf ist Corona-bedingt vieles anders: Start/Ziel ist am Sportplatz und nicht am Schulhaus. Die Hauptstrecke, 11,3 Kilometer, leicht verändert, mit neuer Passage im Wald, ist 800 Meter länger. Für den fünf Kilometer langen Kastanienbuschlauf haben sich mehr Leute angemeldet als gewohnt. Der Halbmarathon, zwei Runden hinauf auf den Hohenberg, entfällt.

Die Schnellsten laufen zuerst

Kurz nach der Freischaltung der Anmeldung war das Teilnehmer-Limit von 250 erreicht. Die Organisatoren teilen die Läufer mittels angegebener 10-km-Zeiten in 20er-Blöcke auf: Vorne weg laufen um 11 Uhr die Schnellsten, nach ein oder zwei Minuten startet die nächste Gruppe. Wolfgang Behr wird moderieren. Unten soll wieder eine kleine Band aufspielen. Oben am Hohenbergturm spielen Fischelhammers für die Läufer auf. Und was ist mit Siegerehrungen? Sie werden in postalischer Form nachgeholt, teilt der Veranstalter mit. Wegen Corona würden weniger Helfer auf der Strecke eingesetzt, dafür sei mehr Signalfarbe auf dem Boden.

Meier und Hartl also. Bei den Männern sind Mark Weidler und Jens Becker Burkharts Favoriten. Hartl, die 32-jährige Dauerbrennerin: klar. Der Waldfischbacher Weidler, Wasgaucup-Seriensieger von 2018 und 2019, und Becker: selbstverständlich. Aber Meier? Warum nicht Bianca Weber, die Halbmarathon-Streckenrekordhalterin, die auch gemeldet ist?

Schülerin Anne Meier geht steil

Weber kommt aus der Babypause. Weidler und Becker belegten beim Deichenwand-Trail, Mitte September der erste von drei verbliebenen Läufen der vor Corona acht Läufe umfassenden Wasgaucup-Serie, den zweiten und dritten Platz. Hartl war Zweitschnellste. Die Schnellste war – Anne Meier vom TV Hinterweidenthal, 19 Jahre, aus Dahn.

Die Schülerin geht steil. 2017 lief sie 1500 Meter, 2018 3000 Meter, 2019 5000 Meter. „1500 und 800 Meter waren mir schon immer zu kurz“, sagt sie. Im März will sie ihr Abitur am Dahner Gymnasium ablegen. Sie weiß, dass Jüngeren geraten wird, nicht so schnell auf die Langstrecke zu wechseln, um nicht an Schnelligkeit zu verlieren. Aber was willst du machen? Sie mag lieber auf der Straße und im Wald laufen als auf der Bahn.

Jagdsaison

Meier jagt den U20-Pfalzrekord von Tanja Grießbaum im 10-km-Straßenlauf. Anfang des Monats verpasste sie ihn in Saarbrücken mit 37:16 Minuten knapp und war geknickt. Jens Becker vom TV Lemberg war ihr Schrittmacher. Bei der Landesmeisterschaft in Föhren war sie schnellste U20-Läuferin – und unglücklich mit ihrer Zeit 39:05 Minuten. Sie fühlte sich matt, ihr ging es nicht gut.

Bei den deutschen Crossmeisterschaften im Frühjahr war Meier als 18-Jährige auf Platz fünf bei den U23-Juniorinnen gelaufen. Das war kurz vor dem Lockdown. Am Sonntag heißt es Abstand zu wahren, vor und nach dem Start eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die Desinfektion der Hände ernst zu nehmen. Als Förster weist Burkhart auch darauf hin, dass der Hohenbergtrail in die aktuelle Jagdsaison verlegt worden ist.

Im Hauptlauf sind 425 Höhenmeter zu bewältigen, ein paar Meter mehr als üblich.