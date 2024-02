Schätzungsweise Hunderten Häusern in der Nähe einer Klinik in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) ist am Freitag der Strom abgeschaltet worden. Grund war ein Feuer in einer Trafostation auf dem Klinikgelände. Die technische Einheit der Klinik habe den Brand bemerkt und den Notstrom aktiviert, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, der auch die Schätzung zu den betroffenen Häuser gab. Der Netzbetreiber habe den Strom an weiteren Trafostationen in der Umgebung abstellen müssen, bevor die Feuerwehr mit Löscharbeiten beginnen konnte.

Karlsbad (dpa/lsw) - Nachdem das Feuer am Morgen gelöscht werden konnte, sei die Stromversorgung für das betroffene südöstliche Gebiet des Karlsbader Ortsteils Langensteinbach wiederhergestellt worden, wie der Netzbetreiber EnBW auf schriftliche Anfrage mitteilte. Laut EnBW habe ein Defekt im Mittelspannungsnetz zum Brand geführt. Dadurch sei der Endverschluss eines Kabels in der betroffenen Trafostation in Brand geraten.

PM Feuerwehr