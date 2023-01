Ein Betrunkener hat die Nacht in einer Polizeizelle verbracht, nachdem es bei der traditionellen Fasnet im Landkreis Ravensburg zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Laut Polizei soll der 22-Jährige am Samstagnachmittag in Wangen im Allgäu aus zunächst unbekannten Gründen auf einen 24-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt haben.

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Mehrere Umstehende hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, wobei er drei weitere Menschen leicht verletzte. Als die Beamten eintrafen, soll der 22-Jährige sie ebenfalls körperlich angegriffen und beleidigt haben. Die Polizisten nahmen ihn mit aufs Revier, wo er die Nacht über blieb. Gegen den 22-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung.

