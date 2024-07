Nachts findet die Polizei eine getötete Frau in Weingarten. Der Tatverdächtige und das Opfer sollen ein Paar gewesen sein. Nun hatte er die Chance, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Weingarten (Baden) (dpa/lsw) - Warum ein Mann eine 52-Jährige in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) umgebracht haben soll, ist weiterhin unklar. Der 25-Jährige hat nach Auskunft der Staatsanwalt beim Haftrichter keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Auch ein Polizeisprecher sagte: «Wir haben zwar Thesen, aber keine Aussage.»

Der Tatverdächtige und das Opfer standen laut dem Polizeisprecher in einer romantischen Beziehung. In der Nacht zu Dienstag soll der Mann aus Montenegro die Frau mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Sie starb noch in der Wohnung. Der 25-Jährige kam wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.