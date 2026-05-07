Ein Überholmanöver endet in einem Frontalzusammenstoß. Dann folgt eine Kollision mit einem weiteren Auto. Einer der Fahrer wird eingeklemmt - und stirbt noch an der Unfallstelle.

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Reutlingen ums Leben gekommen. Zwei weitere Autofahrer wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beim Überholen auf der Landstraße 374 war ein 41 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen in das entgegenkommende Auto des 30-Jährigen gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde es in einen Straßengraben geschleudert.

Der jüngere Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und starb am frühen Mittwochabend an der Unfallstelle. Nach dem ersten Zusammenprall war das Auto des älteren Mannes gegen ein weiteres Fahrzeug geprallt, das ebenfalls auf der Gegenspur fuhr - es fing Feuer. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.