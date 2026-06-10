Ein 19-jähriger Autofahrer ist mit drei jugendlichen Mitfahrern unterwegs. Dann nimmt er mutmaßlich einem anderen Auto die Vorfahrt – mit tödlichen Folgen. Einer der Insassen stirbt. Was ist bekannt?

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall bei Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) ist ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren erlitten schwere bis lebensgefährliche Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Demnach soll nach ersten Erkenntnissen ein 19-jähriger Autofahrer, der mit drei weiteren jugendlichen Insassen unterwegs war, am Mittag einem 59-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen haben. In einer Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge laut der Polizeisprecherin. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde leicht verletzt.

Beide Autos wurden vollständig zerstört. Ein Unfallgutachter soll den Hergang klären. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Identität des Toten war laut der Polizeisprecherin zunächst nicht bekannt. Die betroffene Landesstraße wurde gesperrt.