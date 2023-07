Nach einer Gewalttat in einem Wohnhaus in Freiburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Seine Ehefrau wurde schwer verletzt und notoperiert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie befinde sich in kritischem Zustand, hieß es am Dienstag. Die Polizei hatte den 67-jährigen Mann und die 64-jährige Frau am Dienstagmorgen aufgefunden, nachdem Anwohner sie alarmiert hatte. Ob der Senior beim Auffinden bereits tot war, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Freiburg (dpa/lsw) - Zuvor war es nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung des Ehepaars zu einem lautstarken Streit gekommen. Eine verdächtige 23 Jahre alte Frau und ein verdächtiger 22-Jähriger wurden nach einer Großfahndung einige Straßen entfernt von der Wohnung des Ehepaars vorläufig festgenommen. Mindestens eine Person der beiden Verdächtigen soll mit dem Ehepaar verwandt sein. Das Todesopfer und die beiden Verdächtigen sind deutsche Staatsangehörige.

Zum mutmaßlichen Tathergang und zu weiteren Hintergründen äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

