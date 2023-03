Einen Tag nach dem Pelletheizungs-Notfall in einem Hotel in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Mitarbeiter seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag starb der 45-Jährige bereits am Mittwoch. Wegen der nicht richtig funktionierenden Pelletheizung waren am Dienstag sechs Menschen verletzt worden. Sie erlitten Kohlenmonoxidvergiftungen und wurden im Krankenhaus behandelt. Die weiteren fünf Verletzten wurden zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen.

Hinterzarten (dpa/lsw) - Direkt nach dem Vorfall am Dienstag hatten Rettungskräfte das Hotel geräumt. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude und konnte es anschließend wieder freigeben - mit Ausnahme des direkt betroffenen Bereichs bei der Heizungsanlage. Die genaue Ursache des Unfalls war auch am Donnerstag noch unklar.

