Baden-Württemberg Toter Mann in Gebüsch bei Freiburger Sportgelände entdeckt

Flatterband
In Freiburg wurde eine leblose Person in einem Gebüsch gefunden. (Symbolbild)

Im Gebüsch bei einem Freiburger Sportgelände liegt ein Toter, offenbar seit Tagen unbemerkt. Was die Polizei bislang über den mysteriösen Fund weiß.

Freiburg (dpa/lsw) - Ein 32 Jahre alter Mann ist in Freiburg in der Nähe eines Sportgeländes tot aufgefunden worden. Ein Zeuge entdeckte am Samstagabend eine leblose Person in einem Gebüsch auf dem Dietenbachpark-Gelände und verständigte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam des Mannes schien bereits mehrere Tage am Fundort gelegen zu haben. Nach Angaben der Polizei ergaben die bislang durchgeführten Ermittlungen keine Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung.

Mitteilung

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Freiburg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x