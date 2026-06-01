Ein Passant entdeckt einen leblosen Körper in der Murg. Was die Polizei mittlerweile weiß – und welche Fragen noch offen sind.

Rastatt (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines leblosen Körpers in der Murg bei Rastatt soll die Leiche des Mannes nun obduziert werden. Dabei soll dessen Identität abschließend geklärt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es gebe bereits Anhaltspunkte, um wen es sich handeln könnte. Bislang wurde jedoch nur mitgeteilt, dass der Mann ungefähr 30 Jahre alt ist. Auch die Todesursache soll bei der Obduktion bestimmt werden.

Ein Fußgänger hatte am Sonntagmorgen gesehen, wie der leblose Körper zwischen zwei Brücken in der Murg trieb. Die von dem Passanten alarmierte Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen. Da an der Leiche keine offensichtlichen Verletzungen zu finden sind, werde weiterhin nicht von einer Fremdeinwirkung ausgegangen, so der Polizeisprecher.