Kehl (dpa/lsw) - Ein Mann ist in seiner Wohnung in Kehl (Ortenaukreis) tot gefunden worden. Die Todesursache des 45-Jährigen sei noch unklar, teilte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag mit. Die Rechtsmedizin habe sofort mit einer Obduktion begonnen. Ob es sich um eine Gewalttat handelt und wie die Polizei vom Leichenfundort erfahren hatte, war in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft noch unter Verschluss gehalten worden.

