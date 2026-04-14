Ein Einfamilienhaus in Offenburg steht in Vollbrand. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit vielen Kräften im Einsatz.

Offenburg (dpa/lsw) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Offenburg (Ortenaukreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Dabei handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Bewohner des Hauses, teilte die Polizei mit. «Wie genau der 61-Jährige ums Leben kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.» Laut Feuerwehr wurde der wohl alleinlebende Bewohner zunächst gerettet, starb jedoch noch an der Einsatzstelle.

Das Feuer war am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. «Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das betroffene Haus in Vollbrand», hieß es in einer ersten Mitteilung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Die Löscharbeiten dürften mehrere Stunden in Anspruch nehmen, hieß es. «Das Haus ist einsturzgefährdet und darf nicht mehr betreten werden», teilte die Feuerwehr mit.