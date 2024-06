Mitten in der Nacht streitet ein Ehepaar in seiner Wohnung. Am nächsten Morgen ist der 74 Jahre alte Mann tot. Was ist geschehen?

Kronau (dpa/lsw) - Eine 66-Jährige steht im dringenden Verdacht, ihren Mann in der gemeinsamen Wohnung in Kronau (Kreis Karlsruhe) getötet zu haben. Sie sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Frau hatte den Angaben zufolge aus bislang unklaren Gründen in der Nacht zum Freitag mit ihrem 74-jährigen Mann gestritten. Dabei soll sie ihren Mann tödlich verletzt haben. Womit und wie genau müsse noch geklärt werden.

Die Verdächtige hatte am Samstagmorgen selbst den Notruf gewählt und wurde daraufhin widerstandslos festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 74-Jährige war zu dem Zeitpunkt schon tot. Die Kripo ermittelt.

