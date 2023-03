Nach einer gewaltigen Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart ist am Montagabend eine Leiche aus den Trümmern geborgen worden. Mutmaßlich handele es sich dabei um eine vermisste 85-jährige Frau, teilte die Polizei mit. Die Seniorin war zuvor bereits in den Trümmern des schwer beschädigten Gebäudes vermutet worden. Nach ihr war unter anderem mit Leichenspürhunden gesucht worden. Einsatzkräfte hatten sich mit schwerem Gerät Stück für Stück durch die Trümmer gearbeitet, um die Vermisste zu finden.

Stuttgart (dpa/lsw) - In dem Haus in einem Wohngebiet im Westen der Stadt war es gegen 3.00 Uhr morgens zu der Detonation gekommen; Teile des Gebäudes waren eingestürzt. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, konnten sich selber retten und kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die genaue Unglücksursache ist noch unklar.

