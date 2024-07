In einem Wohnhaus in Albstadt fallen Schüsse. Wenig später rückt ein Großaufgebot der Polizei an - und macht einen grausigen Fund. Nun wollen die Ermittler die Hintergründe klären.

Albstadt (dpa) - Nach der Gewalttat im schwäbischen Albstadt mit drei Toten und zwei Verletzten dauern die Ermittlungen der Polizei an. Insbesondere der genaue Ablauf des Geschehens sowie die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Auch zum Motiv des mutmaßlichen Täters gebe es noch keine Hinweise, hieß es zuletzt von den Ermittlern.

Der Mann war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ein 63-jähriger Deutscher. Es deutete sich zuletzt an, woher er die Tatwaffe gehabt haben könnte: Er war Jäger. Ob die bei der Tat verwendete Schusswaffe zu den Waffen gehörte, die er im Rahmen seiner Jagdausübung legal besessen habe, sei Teil der Ermittlungen, hieß es.

Polizei rückt nach Schüssen mit Großaufgebot aus

Am Sonntag waren in einem Wohngebiet von Albstadt Schüsse gefallen. Nach Notrufen rückte die Polizei zu einem Großeinsatz aus, auch Spezialkräfte waren vor Ort. Dort entdeckten sie die Toten und Schwerverletzten.

Bei den Toten handelt es sich nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei um zwei Männer und eine Frau. Unter ihnen war auch der mutmaßliche Täter. Die zwei Verletzten waren Frauen. Sie erlitten Schusswunden und kamen mit Rettungshubschaubern in Kliniken. Ihr genauer Gesundheitszustand war zuletzt unklar.

Mutmaßlicher Täter unter den Toten

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich nicht um einen Amoklauf. Die Ermittler gehen vielmehr von einer familieninternen Tat aus. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter lägen nicht vor. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, handelte es sich bei zwei Todesopfern um einen 24-Jährigen und eine 84 Jahre alte Frau.

Die angeschossenen Frauen waren 26 und 59 Jahre alt. Den mutmaßlichen Täter fanden Beamte tot im Garten des Wohnhauses. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. In welcher Beziehung die Toten und Verletzten zueinander standen, wurde nicht bekannt. Zu den genauen Verwandtschaftsverhältnissen machten die Ermittler keine Angaben.

Albstadt ist eine Kleinstadt im Zollernalbkreis und hat etwa 46.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt liegt auf der Schwäbischen Alb, ungefähr 85 Kilometer südlich von Stuttgart und rund 60 Kilometer nördlich des Bodensees.