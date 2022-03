Bei den drei Toten, die nach einem Hausbrand in Kraichtal im Kreis Karlsruhe gefunden wurden, handelt es sich nach Polizeiangaben um eine Frau und zwei Kinder. Ein weiteres Kind der Frau werde noch vermisst. Das Gebäude sei durchsucht worden. Zum Alter der Toten konnte ein Polizeisprecher am Dienstag zunächst keine Angaben machen. Unklar sei auch noch, wie die Opfer ums Leben kamen.

Kraichtal (dpa) - Ein Zeuge habe berichtet, einen Knall gehört zu haben. Danach habe das Haus sofort in Flammen gestanden. Der Dachstuhl des Hinterhauses brannte völlig aus. Dort hätten die Einsatzkräfte die drei Toten entdeckt. Ein Mann, der das Feuer den Angaben nach löschen wollte, habe sich schwere Brandverletzungen zugezogen. Er kam in ein Krankenhaus. In welcher Verbindung er zu den Toten steht, war anfangs unklar.

Infos der Feuerwehr zum Brand

Infos über Kraichtal