Nahe der Mannheimer Pferderennbahn wird eine Frauenleiche gefunden. Wie die Frau zu Tode kam - unklar. Einen Zusammenhang zu einem Fall in Hessen schließen die Ermittler derzeit aber aus.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in der Nähe der Mannheimer Pferderennbahn am Montag sucht die Polizei Zeugen, denen in den vergangenen drei Tagen etwas Verdächtiges aufgefallen sein könnte. Nach Hinweisen auf ein Kapitalverbrechen ermittele die eigens gebildete 50-köpfige Sonderkommission «Ramus» in alle Richtungen. Wie und wodurch die 51-Jährige ums Leben kam, ist nach Worten von Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin völlig unklar. Für weitere Erkenntnisse müsse die Obduktion abgewartet werden.

Es gebe aber Stand jetzt keinerlei Hinweise darauf, dass das Geschehen in Zusammenhang mit einer vor vier Wochen bei Lampertheim in Hessen getöteten Frau stehe, betonten die Ermittler. Die 36-Jährige war Mitte September mit Stichverletzungen tot in einem Waldstück gefunden worden. Ein Täter konnte bisher bislang nicht ermittelt werden. Lampertheim liegt rund 20 Kilometer entfernt von Mannheim.