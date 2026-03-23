Ein lebloser Körper treibt in der Eyach – wer ist die unbekannte Frau? Die Polizei sucht Hinweise und will klären, was wirklich vorgefallen ist.

Balingen (dpa/lsw) - In einem Wasserlauf in Balingen (Landkreis Zollernalbkreis) ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Nach Polizeiangaben deutet bislang nichts auf ein Verbrechen hin. Die Frau sei aber sehr wahrscheinlich auch «nicht eines natürlichen Todes gestorben», sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zur Identität der Toten machte er nicht. Die Kriminalpolizei sei vor Ort. Die Leiche war laut Polizei im Flüsschen Eyach entdeckt worden.