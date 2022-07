Die Polizei hat am Montag im Stuttgarter Stadtteil Bad Canstatt eine tote Frau in einem Auto im Parkhaus entdeckt. Ein Angehöriger hatte die 32-Jährige gegen 7.30 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet, etwa vier Stunden später sei die Frau gefunden worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Die Beamten gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitteilung