Nach einem Brand im Neckar-Odenwald-Kreis finden Einsatzkräfte die Leiche einer Seniorin. Wie geht es zwei weiteren Bewohnern?

Walldürn (dpa/lsw) - Eine 86 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ums Leben gekommen. Zwei weitere Bewohner hätten sich selbstständig und unversehrt aus dem Gebäude retten können, sagte eine Polizeisprecherin.

Etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an. Während der Löscharbeiten und der Durchsuchung des Gebäudes fanden sie die Leiche der Seniorin. Nun ermittelt die Kripo - unter anderem zur bislang ungeklärten Brandursache.