Der Durchmarsch ist perfekt: Aufsteiger Großaspach ist die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die 3. Liga nicht mehr zu nehmen.

Mainz (dpa/lsw) - Die SG Sonnenhof Großaspach ist zurück in der 3. Fußball-Liga. Der Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt genügte ein torloses Remis bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05, um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und den damit verbundenen Aufstieg vorzeitig klarzumachen. Der Vorsprung auf den SGV Freiberg beträgt bei noch zwei ausstehenden Spielen sieben Punkte.

Nach drei Spielzeiten in der Oberliga gelang Großaspach der direkte Durchmarsch. Die SG wird in der kommenden Spielzeit zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder in der 3. Liga spielen.