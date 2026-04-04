Sebastian Hoeneß ist als VfB-Trainer gegen Borussia Dortmund ungeschlagen. Bleibt es dabei? Ein sehr reizvolles Duell steht auch für den SC Freiburg an.

Stuttgart (dpa) - Im Topspiel der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund zu Gast. Für die drittplatzierten Schwaben geht es im Duell mit dem Tabellenzweiten um den nächsten Erfolg für die angestrebte Champions-League-Qualifikation. Eindrucksvoll ist die bisherige Bilanz von Sebastian Hoeneß als Trainer des VfB im Vergleich mit den Westfalen. Der Coach hat in seiner seit Freitag dreijährigen Amtszeit in sieben Pflichtspielen gegen Dortmund noch nie verloren.

Alle anderen Fußball-Bundesligisten aus dem Südwesten sind am Samstagnachmittag dran (15.30 Uhr). Der SC Freiburg geht als klarer Außenseiter in das Heimspiel gegen den Branchenanführer FC Bayern München, der ohne den angeschlagenen Stürmerstar Harry Kane auskommen muss.

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt den FSV Mainz 05 und kämpft wie der VfB um Punkte für die erhoffte Champions-League-Teilnahme. Der Tabellenletzte 1. FC Heidenheim möchte seine seit Anfang Dezember andauernde Sieglos-Serie bei Borussia Mönchengladbach beenden.