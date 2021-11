Gegen den SV Remmesweiler fehlt den Frauen des TTC Herxheim in den entscheidenden Momenten das Glück. Sie verlieren 3:8 und liegen mit 2:8 Punkten weiter auf Platz sechs der Tischtennis-Verbandsoberliga Saarpfalz.

Das Duo Karin Ehmer/Natalia Pruchniewska brachte Herxheim in Führung. Die Chance nach dem 1:1-Ausgleich, ihre Farben erneut nach vorne zu bringen, verpasste Pruchniewska mit einer Fünfsatzniederlage gegen Melanie Frisch. Nach Ehmers Niederlage gegen Petra Abel brachte Minh Anh Nguyen mit einem 3:1-Erfolg über Gabi Brehm Herxheim wieder heran. Anschließend musste sich die ins Team gerückte Kerstin Breßler gegen Myriam Krämer in vier Sätzen geschlagen geben. Noch einmal verkürzte Pruchniewska, sie triumphierte im Spitzenspiel gegen Abel in fünf Sätzen. Breßler vergab gegen Brehm die Chance auf den vierten Punkt, sie verlor nach 2:1-Satzführung. Die Niederlage von Nguyen gegen Abel entschied die Partie.

Herxheim hat noch das Spiel gegen den punktlosen Tabellenletzten TTC Albisheim in der Hinterhand. Und vielleicht Glück: Wahrscheinlich wird es keinen Absteiger geben, da die Liga nur sieben Mannschaften umfasst.