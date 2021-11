Das Topspiel der 2. Basketball-Regionalliga Südwest zwischen dem TV Bad Bergzabern und dem ungeschlagenen Tabellenzweiten TuS Makkabi Frankfurt, eigentlich für Samstag terminiert, ist abgesetzt worden. Nachdem sich drei Bergzaberner Spieler trotz vollständiger Impfung Ende vergangener Woche an Covid-19 erkrankt waren, hat es am Mittwoch nach bestätigtem PCR-Test einen weiteren Corona-Durchbruch im TVB-Team gegeben. Wie Trainer Eric Marschke der RHEINPFALZ auf Anfrage mitteilte, befinden sich die drei seit vergangener Woche betroffenen Spieler bereits wieder auf dem Weg der Besserung. Das Training am Dienstag ließ er ausfallen. Es ist das zweite Spiel, das der TV Bad Bergzabern wegen Corona absagen musste.