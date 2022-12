Aalen (dpa/lsw) - Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Urbach östlich von Stuttgart ist ein Schaden von 400.000 Euro entstanden. Die 56-jährige Hausbesitzerin habe am Donnerstagabend auf der Terrasse einen Topf mit heißer Asche abgestellt, sagte eine Sprecherin der Polizei Aalen am Freitagmorgen. Der Topf hatte sich demnach entzündet und ein Feuer entfacht, das auf die Fassade, den Hauseingang und schließlich den Dachboden übergriff. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren den Angaben zufolge im Einsatz, um den Brand zu löschen. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

