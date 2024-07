Das junge Golftalent Helen Briem beendet ihre Amateurkarriere an der Spitze der Weltrangliste und startet nun bei den Profis. Einen Traum hat die große Nachwuchshoffnung des deutschen Golfsports auch.

Nürtingen (dpa) - Golferin Helen Briem wechselt als weltbeste Amateurin ins Profilager und träumt bereits von den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. «Ich freue mich unglaublich auf diese neue Herausforderung und die vielen Reisen an Orte, die ich nun kennenlernen darf», sagt Briem zu ihrem Karrieresprung. Die 18-Jährige vom Stuttgarter GC Solitude ist die erste deutsche Golferin an der Spitze der Amateur-Weltrangliste. Sie gilt als große Nachwuchshoffnung für den deutschen Golfsport.

Briems Ziel ist es, «auf der großen Bühne des Weltgolfs Fuß zu fassen, irgendwann beim Solheim Cup dabei zu sein und Deutschland bei den Olympischen Spielen zu vertreten». Ihren beiden Kolleginnen Alexandra Försterling und Esther Henseleit drückt sie für die Olympischen Spiele in Paris «feste die Daumen». «Ich werde alles dafür geben, vielleicht schon in LA selbst Teil von Team Deutschland zu sein und dort um eine Medaille kämpfen zu dürfen», sagt die Nürtingerin.

Ihre Amateur-Karriere krönte sie mit dem Titelgewinn bei der Team-Europameisterschaft vor rund einer Woche. «Helen ist nicht nur eine außergewöhnliche Golfspielerin, sie ist auch eine großartige Sportlerin», sagt Bundestrainer Stephan Morales. «Mich beeindruckt, dass sie für ihr Alter eine große mentale Stärke besitzt.»