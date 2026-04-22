Spektakulärer Unfall: Ein Autokran fällt neben der A5 um, verletzt wird niemand. Was ist bekannt?

Teningen (dpa/lsw) - Auf einer Baustelle neben der Autobahn 5 bei Teningen (Kreis Emmendingen) ist ein tonnenschwerer Autokran umgestürzt. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Auch der Verkehr auf der A5 sei nicht betroffen gewesen. Laut dem «SWR» kippte der Kran auf einen Lastwagen, das konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Zur Schadenshöhe lagen dem Sprecher ebenfalls keine Informationen vor. Die verantwortliche Firma richtete den Kran den Angaben zufolge selbst wieder auf.