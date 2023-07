Freiamt (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Freiamt (Kreis Emmendingen) von einer tonnenschweren Kabeltrommel überrollt und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge geriet die 1,4 Tonnen schwere Trommel am Montag auf abschüssigem Gelände ins Rollen und erfasste den Mann. Der 27-Jährige verständigte selbst den Notruf. Ein Gabelstapler hatte die Kabeltrommel in Bewegung gesetzt. Ob sie ihm von der Gabel gefallen war oder von ihm angestoßen wurde, konnte ein Polizeisprecher am Dienstag nicht sagen. Inwieweit gegen Arbeitsschutzbestimmungen verstoßen wurde, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Pressemitteilung