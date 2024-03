Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Yankee Go Home“ nennt der Gitarrist John Scofield sein neues Bandprojekt. Vier Amerikaner spielen Musik, die in der Jugend oder während der musikalischen Entwicklungsphase des Protagonisten angesagt waren. Nach den Platten „Country For Old Men“ und „Uncle John’s Band“ ist das wieder ein Projekt der Rückbesinnung. Offenbar will man mit 73 Jahren den Kreis schließen.

Rückblende: Im Juli 1976 bei einem Familienurlaub in den Schweizer Bergen hört der noch junge Schreiber dieser Zeilen, dass gerade in Montreux am Genfer See in