Etwas zaghaft noch, aber mit großer Vorfreude auf den Kultursommer hat das Karlsruher Tollhaus unter dem Titel Musical Gardening die erste Stufe seiner Rekultivierung gestartet. Zum Auftakt spielt am Sonntag, 6. Juni, von 17 bis 21 Uhr das Freiburger Quarantäne-Quartett, das im vergangenen Jahr mit seinen Hinterhof- und Garten-Konzerten auf Abstand als beispielgebende, kulturelle Grundversorgungsinitiative weithin Furore gemacht hat. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juni, 17 bis 21 Uhr, öffnet der Garten für die Südpfälzer Band Miri in the Green, die mit ihrem frankophilen Chanson-Pop auf leichtfüßige Weise Herz und Verstand, Gefühl und Haltung, Kitsch und Anspruch verbindet. Bis Mitte August öffnet der Garten am Wochenende bei freiem Eintritt. Auch in diesem Jahr wird der Garten wieder an verschiedenen Stellen bespielt. Noch sind nicht alle Termine belegt, Bands könne sich noch bewerben oder empfohlen werden. Mitte Juni startet das Tollhaus dann mit Tollout, einer Reihe zirzensisch-musikalischer Ausflüge in die Region und die Stadtteile. Am 24. Juni beginnt die zweite Folge des Sommerfestivals „Oh wie schön wär's Zeltival“. Infos finden sich unter www.tollhaus.de.