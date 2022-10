Jeder Bewohner Baden-Württembergs hat im Jahr 2022 durchschnittlich 54 Euro für das Spülen von Toiletten ausgegeben. Der Betrag errechnet sich aus den Kosten für den Trinkwasserverbrauch und dem Anteil der Toilettenspülung am Wasserverbrauch, wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Bei einem Trinkwasserverbrauch entfallen von im Mittel 125 Liter je Person und Tag rund 35 Liter auf die Toilettenspülung.

Stuttgart (dpa/lsw) - 2022 betragen die durchschnittlichen Verbraucherkosten für Trinkwasser und Abwasser im Land 200 Euro je Person. Hinzu kommt eine durchschnittliche Niederschlagswassergebühr von 39 Euro. Die gesamten Wasserkosten liegen daher bei knapp 240 Euro pro Person.

Statistik