Mehr als vier Monate nach der Festnahme eines Mannes, der zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Umgebung getötet haben soll, ist Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen Mord, Totschlag und versuchte schwere räuberische Erpressung vor, wie ein Sprecher am Dienstag erklärt. Der Serbe soll versucht haben, einen 83-Jährigen mit einer Pistole zu überfallen. Ein Phantombild, das nach der Tat in Ilshofen erstellt worden war, hatte zu dem mutmaßlichen Täter geführt. Zuvor hatte der SWR über die Anklage berichtet.

Schwäbisch Hall (dpa) - Die Gewalttaten vor rund sechs Monaten hatten vor allem die älteren Menschen in der Region schwer verunsichert. Der mutmaßliche Täter soll im Dezember eine 77-Jährige in deren Wohnung in Schwäbisch Hall getötet haben. Im Januar soll er eine 89 Jahre alte Frau in Michelbach an der Bilz getötet haben. Eine große Sonderkommission hatte die Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Täter sitzt seit Februar in Untersuchungshaft.

