Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war ein mannhafter Auftritt von Tobias Mann: Ob Bundespolitik oder Klimakrise, ob Entrüstungsstürme in sozialen Medien oder die wirklich großen philosophischen Fragen – der Kabarettist aus Mainz hat dem äußeren wie inneren Unheil bei seinem Gastspiel im Karlsruher Tollhaus tapfer ins Auge geschaut. In seinem Solo-Programm „Mann gegen Mann“ zeigt der Mainzer auch, was er als Musiker kann – nicht zuletzt meditieren.

Mann hat es wirklich nicht leicht. Um ein glückliches Leben zu führen, sei Tobias Mann einfach nicht dumm genug, meint er. Denn ein rundherum glücklicher Mensch