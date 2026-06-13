Taylor Fritz zieht erneut ins Endspiel des Tennisturniers in Stuttgart ein. Sein Gegner kommt entweder auch aus den USA oder aus Tschechien.

Stuttgart (dpa) - Taylor Fritz' Hoffnung auf die Titelverteidigung beim Tennisturnier in Stuttgart lebt. Beim 6:4, 6:4 im Halbfinale gegen Alexander Bublik aus Kasachstan bewies der US-Amerikaner einmal mehr seine Qualitäten auf Rasen. Zugleich unterstrich Fritz seine Form mit Blick auf das nächste Highlight im Kalender: das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ab Ende Juni.

Im Endspiel trifft der 28-Jährige auf seinen topgesetzten Landsmann Ben Shelton oder Jiri Lehecka aus Tschechien.

Im Doppelfinale bekommen es Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff am Sonntag (11.30 Uhr) mit Stefanos Sakellaridis (Griechenland) und Daniil Glinka (Estland) zu tun. Sakellaridis und Glinka bezwangen den Kroaten Nikola Mektic und Francisco Cabral aus Portugal, die beim 6:2, 4:6, 5:10 ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden konnten. Im Einzel waren Hanfmann und Struff bereits im Achtelfinale ausgeschieden.