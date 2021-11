Nach den wenigen Wettkämpfen und vielen Trainingsausfällen seit Beginn der Pandemie können die besten Schwimmer wieder Wettkampfluft schnuppern. Der SC Wörth stellt zehn, der TV Bad Bergzabern sieben Schwimmer bei den südwestdeutschen Kurzbahn-Meisterschaften. Wer gehört zu den Jahrgangsbesten?

Bergzaberns Schwimmer erkämpften sich fünf Jahrgangstitel sowie 16 zweite und zwei dritte Plätze, wie TVB-Abteilungsleiter Klaus Janson mitteilte. Vom SC Wörth schmückten sich Jonas Schmith und Jana Greilach bei den südwestdeutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Pirmasens mit „Gold“. SC-Übungsleiter Stephen Greilach stellte heraus: Sie alle hatten sich gegen die Konkurrenz der großen Vereine aus Mainz, Kaiserslautern und Neustadt zu behaupten.

Auf Bruststrecken nicht zu schlagen

Schmith, Jahrgang 2007, war auf den Bruststrecken nicht zu schlagen und holte sich über 50 Meter (33,76 sek), 100 (1:15,21 min) und 200 Meter (2:47,70) den Hattrick. Dazu gewann er Silber und Bronze in drei anderen Disziplinen. Jana Greilach (2007) holte über ihre Paradestrecke 200 Meter Rücken in 2:46,52 min den Titel mit Vereinsrekord. Sie nahm drei Bronzemedaillen mit. Das gute Wörther Mannschaftsergebnis komplettierten Jasmina Christ (2005), Yassin Cherfouf (2008) und die jüngsten Athletinnen Sinja Reisch (2011) und Lena Schof (2011), die direkt Medaillen gewannen.

Kunststück über 400 Meter Freistil

Anna Kirsch (2004) hamsterte mit Jahrgangstiteln über 100 und 200 Meter Brust und 50 Meter Freistil sowie zwei Vizemeisterschaften das meiste Edelmetall in der Gruppe des TV Bad Bergzabern. Einen Titel über 50 Meter Freistil sowie sechs zweite Plätze, alles in persönlicher Bestzeit, schnappte sich Janice Klingebeil (2007). Sie brachte das Kunststück fertig, mit ihrer 200-Meter-Zwischenzeit von 2:26,33 min über 400 Meter Freistil ihre Bestzeit im Einzelrennen am Tag zuvor um weitere drei Sekunden zu verbessern.

Über 100 Meter Rücken setzte sich Robert Cristian im Jahrgang 2005 in 1:20,49 min durch. Auf der doppelten Strecke steigerte er seine Bestzeit um nicht weniger als 20 Sekunden. Wegen eines Wendefehlers wurde ihm der Jahrgangstitel aberkannt.

Hinter deutschem Jahrgangsmeister

Auch wenn es nicht zu einem Titel reichte, sorgte Jonas Seutemann (2000) aus der Sicht der Bad Bergzaberner für die Schlaglichter des Wochenendes. Hinter dem deutschen Jahrgangsmeister Mathis Schönung von der SG Rheinhessen wurde Seutemann jeweils mit Vereinsrekord Vizemeister über 50 Meter (29,34 sek), 100 Meter (1:04,21 min) und 200 Meter Brust (2:21,24). Ein weiterer Vereinsrekord über 100 Meter Lagen reichte ebenfalls nur für Silber.

Im „hammerharten Jahrgang 2004“ (Klaus Janson) holte sich Florian Nehring vier Vizemeisterschaften. Gegen Lukas Klos von der SG Rheinhessen, der in spektakulären 49,94 sek und Tageshöchstwertung über 100 Meter Freistil siegte, war zwar kein Kraut gewachsen; Nehring steigerte aber seine Bestleistung erneut um 1,5 Sekunden auf 0:53,43 min.

Drei Bestzeiten erzielten die Bad Bergzaberner Niklas Seutemann (2002) und Milian Marz (2008), der nach einem doppelten Armbruch noch große Kraftdefizite aufholen muss.