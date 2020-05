Allen konnte es der Pfälzische Tischtennis-Verband (PTTV) nach dem Corona-Saisonabbruch und der Einführung neuer Spielklassen nicht recht machen. Nicht glücklich ist allen voran der TTC Klingenmünster, er sieht sich als Leidtragender.

Zur Saison 2020/2021 gibt es im PTTV eine neue Ligenstruktur mit zwei neuen Spielklassen – einer Verbandsoberliga mit dem Saarverband zwischen der Oberliga und der 1. Pfalzliga und einer Bezirksoberliga zwischen der 2. Pfalzliga und der Bezirksliga. Auch eine Reduzierung der Spielklassen von zwölf auf zehn Teams wurde beschlossen. Nach dem Saisonabbruch ist nun geregelt, dass die Spielrunde mit dem aktuellen Tabellenstand gewertet wird.

„Es ist gut, dass die Leute entspannt reagieren“, sagt Sascha Lürtzener, Bezirkssportwart Vorderpfalz Süd und Spielleiter der Pfalzligen. Auch in den Pfalzligen gab es wenig Redebedarf.

Härtefälle gibt es trotzdem. Ein Beispiel ist der TTC Klingenmünster in der Kreisklasse A Süd-West. Hinter dem TV Offenbach III (26:4 Punkte) und dem TTC Schaidt II (25:5) ist der TTC Klingenmünster III Tabellendritter (24:4). In der neuen Ligeneinteilung ist Klingenmünster nun abermals in der Kreisklasse A Süd-West einsortiert. Das bringt Unmut. Er hatte ein Spiel weniger ausgetragen, das direkte Duell mit dem TVO stand noch aus. Das ärgert Lasse Bohde, Sportwart des TTC Klingenmünster wie Sabrina Bendel. „Wir hatten vor, einen Härtefallantrag zu stellen“, sagt Bohde. Er ist positiv gestimmt, dass der Antrag beim Verband Gehör findet und Klingenmünster III doch noch in die Kreisliga Süd-West aufrückt.

„Es gibt viele Fälle, bei denen es nur einen Punkt Unterschied gibt“, sagt Lürtzener. Bundesweit gibt es ein Sammelsurium an Kuriositäten, die mehr nach einem Härtefall schreien, als der Fall des TTC Klingenmünster. In Bayern hat der 1. FC Bayreuth III (21:1) fünf Spiele weniger als Tabellenführer TSV Obernsees II (24:8) ausgetragen. Hier blieb eine Härtefallentscheidung erspart, weil Obernsees dem FC Bayreuth den Aufstieg „schenkte.“

Der PTTV legte auch noch fest, dass es zur neuen Saison bei der bisherigen Wechselfrist 31. Mai bleibt. „Ob und wann die neue Runde und vor allen Dingen in welcher Form gestartet wird, bleibt abzuwarten. Maßgeblich wird dies von den Öffnungen der Hallen und gegebenenfalls von festgelegten Hygienemaßnahmen abhängig sein“, teilte Peter Baumann, Vizepräsident Sport, mit.