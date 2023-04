Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Profiligen, also die Bundesliga der Männer und die 1. Bundesliga der Frauen, werden zu Ende geführt. Alle anderen Ligen sind beendet. Die pfälzische Saison wird so gewertet, als hätte sie nie stattgefunden. Was halten Vereine von dieser Entscheidung? Sie hoffen auf den Start der Saison 2021/2022 im August oder September.

Michael Speth, stellvertretender Vorsitzender des TTC Büchelberg und Jugendwart des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes (PTTV), war einer der Verantwortlichen, die über den Saisonabbruch