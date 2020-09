Beim 1. TTC Oppau starten die Herren des TTV 04 Edenkoben heute um 19 Uhr in die neu geschaffene Verbandsoberliga Saarpfalz. Der Corona-Pandemie ist geschuldet, dass zumindest in der Vorrunde kein Doppel gespielt wird. Andererseits werden mehr Einzel ausgetragen.

Das Edenkobener Team um den ehemaligen Pfalzmeister Florian Trattnig geht zuversichtlich in die Liga, die zwischen der Oberliga und der 1. Pfalzliga eingefügt wurde. „Wir sind froh, den Aufstieg in die neue Klasse geschafft zu haben und somit überregional spielen zu können. Gerade für junge Spieler ist das sehr attraktiv“, so Trattnig. Von den zehn Mannschaften sind sechs aus dem Saarland.

Trattnig vertraut darauf, dass seine Nummer 2, Daniel Weyhing, mit seinen 17 Jahren noch großes Potenzial hat. Gleiches gilt für den ein Jahr jüngeren Schyam Vasanthakumar, der vom VfL Duttweiler gekommen ist. Der 17 Jahre junge Ergit Krueziu ist ein weiterer talentierter Jugendspieler. Mit Fabian Reuther musste der TTV allerdings auch den Abgang eines Leistungsträgers hinnehmen. Ihn zog es zu den TTF Frankenthal, wo er in der zweiten Mannschaft weiter in der 1. Pfalzliga spielen wird.

Mit Schyam Vasanthakumar und Tim Kröger, der nach Amerikaaufenthalt und Jurareferendariat zurückkehrt, hat die Crew in der Breite zugelegt.

Kronemayer: Teils so und teils anders geht nicht

Heiner Kronemayer, Präsident des PTTV, erklärt die Gründe des Verzichts auf das Doppel: „Der Deutsche Tischtennis Bund hat vorgegeben, bis runter zur Oberliga ohne Doppel in die Saison zu starten. Dem schließen wir uns für unsere Klassen an.“ Kronemayer erwähnt, dass es in der Pfalz Kommunen und Hallenbetreiber gebe, die das Doppelspiel nicht erlauben. „Es ist unmöglich, teilweise mit und teilweise ohne Doppel zu spielen. Deshalb muss es ausgesetzt werden, bis es wieder überall möglich ist.“

In der Verbandsoberliga der Damen beginnt der TTC Herxheim heute um 17 Uhr gegen den früheren saarländischen Bundesligisten TTSV Saarlouis-Fraulautern. Eine Stunde später tritt der TuS Maikammer beim 1. FC Saarbrücken II an. In der Liga sind drei pfälzische und sechs saarländische Teams. Mannschaften, die beim Abbruch der Saison auf Platz eins lagen, konnten auf den Aufstieg verzichten. Der TuS Maikammer nahm sein Aufstiegsrecht in die Oberliga nicht wahr und ließ dem TTV 04 Edenkoben den Vortritt.

Liga für Maikammers Damen genau richtig

Für Herxheim heißt das Saisonziel Klassenverbleib. Dafür könnte am ehesten Spitzenspielerin Natalia Pruchniewska sorgen, die in der 1. Pfalzliga eine sehr positive Bilanz aufwies. An Karin Ehmers Routine könnten sich viele junge Gegnerinnen die Zähne ausbeißen. Die noch jugendliche Minh Anh Nguyen sowie Christine Simoleit und Maja Kuntz können ohne Druck aufspielen.

Maikammers Spielführerin Christiane Lobe ist der Ansicht, dass für den TuS die Liga aus sportlicher Sicht genau richtig ist: „Karin Commer und Sabine Schmitt haben sicher immer noch das Potenzial auch in der Oberliga gut abzuschneiden. Aber für die Mannschaft insgesamt erscheint mir diese Klasse die bessere Lösung.“

Beim angewandten Werner-Scheffler-System muss jede Spielerin dreimal antreten. Der TuS trägt zunächst fünf Spiele in der Fremde aus. „Kein Problem“ sagt Lobe. Was den Damen gegen den Strich geht, ist, dass aufgrund von Hygienebestimmungen das Duschen nach dem Spiel verboten ist. Sie hoffen, dass die zuständigen Gemeinden, Kommunen und Schulen sich hier noch zu Änderungen durchringen können. „Wenigstens ist es uns ja erlaubt, zusammen in einem Auto anreisen zu dürfen. Hätte man gesagt, dass wir auch noch getrennt zu den Spielen fahren müssen, hätten wir uns sofort vom Spielbetrieb zurückgezogen“, sagt Christiane Lobe.

Die Aufstellungen

TTV 04 Edenkoben: Florian Trattnig, Daniel Weyhing, Schyam Vasanthakumar, Moritz Kröger, Tim Kröger, Ole Heeß

TuS Maikammer: Karin Commer, Sabine Schmitt, Christiane Lobe, Monika Lintz, Ann Kathrin Brusenbauch

TTC Herxheim: Natalia Pruchniewska, Karin Ehmer, Minh Anh Nguyen, Christine Simoleit, Maja Kuntz