Etwa unglücklich verlief der Saisonauftakt in die Oberliga Südwest für die Frauen des TTV 04 Edenkoben. Beim favorisierten Team der TSG Kaiserslautern II mussten sie sich mit 4:8 geschlagen geben. Dabei haderten die Aufsteigerinnen etwas mit dem Schicksal, gingen doch gleich drei Spiele im fünften Satz verloren, davon zwei in der Verlängerung.

„Wenn die Spiele gekommen wären, hätte es auch ganz anders ausgehen können. Aber wäre und hätte zählt ja bekanntlich nicht. Rundum bin ich aber dennoch mit der Leistung meiner Mädels sehr zufrieden“, zeigte sich die diesmal nur als Zuschauerin anwesende Mannschaftsführerin Melina Ferdinand gar nicht mal so enttäuscht. Sie setzte gleich im ersten Saisonspiel auf ihr schon vielfach angewandtes Rotationsprinzip und ließ Ulrike Treimer den Vortritt. Für Kristina Heine war diesmal Stephanie Lintz mit dabei. Nach einem Jahr Wettkampfpause wegen eines Bandscheibenvorfalls gab Elena Stock ein gutes Comeback und feierte zwei Siege.

8:4 für TTC Herxheim

In der Verbandsoberliga Saarpfalz holte sich der TTC Herxheim im Südpfalzduell gegen den TuS Maikammer mit einem 8:4-Erfolg den ersten Sieg. Der zum zweiten Mal geschlagene TuS reiste ersatzgeschwächt an, da Mannschaftsführerin Christiane Lobe einen unaufschiebbaren privaten Termin wahrnehmen musste.

Auf Seiten der Gastgeberinnen agierte Spitzenspielerin Natalia Pruchniewska absolut überragend. Sie gewann ihre drei Spiele. Vielleicht hätte die Partie eine andere Wendung genommen, wenn Monika Lintz, beim Stand von 4:2 für Herxheim, eine 2:0-Satzführung nicht verspielt hätte. So aber kämpfte sich Minh Anh Nguyen Punkt für Punkt heran und drehte das Match noch zu ihren Gunsten. Schon zu Beginn hatte Pruchniewska gegen Sabine Schmitt einen 1:2-Rückstand wettmachen und ebenfalls noch gewinnen können.

„Das ist heute für uns ganz prima gelaufen. Natalia hat wieder einmal toll gespielt und uns den Weg zum Sieg geebnet. In den entscheidenden Phasen waren wir auch sehr nervenstark, was gegen die erfahrenen Maikammerer Spielerinnen gar nicht so selbstverständlich ist“ bilanzierte Herxheim Mannschaftsführerin Christine Simoleit.

Sabine Schmitt gratulierte dem Sieger: „Herxheim hat heute einen Sahnetag erwischt und superstark gespielt. Eine durchschnittliche Leistung unsererseits reichte deshalb nicht.“