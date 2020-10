Nicht viel zu bestellen hatte der TTV Albersweiler in der Tischtennis-Oberliga Südwest gegen den TV Nassau. Das Team von der Lahn um den sechsfachen deutschen Einzel-Meister Zsolt-Georg Böhm gewann mit 10:2.

Immerhin sorgte die Nummer 1 der Gastgeber, Dirk Keller, zu Beginn für positive Stimmung gegen den Tabellenzweiten. Er gewann gegen Michal Vavra in vier Sätzen und brachte die Einheimischen mit 1:0 in Führung. Dann aber geriet sein Team mit 1:7 ins Hintertreffen. Detlef Gäßler und Peter Schäffer verloren ihre Partien jeweils in fünf Sätzen.

Gäßler führte gegen Böhm mit 2:1, dann aber drehte der mittlerweile 58-jährige amtierende Weltmeister im Doppel der Altersklasse Ü 55 mächtig auf und deklassierte den vier Jahre jüngeren Abwehrspezialisten im vierten und fünften Durchgang noch mit 11:1 und 11:4.

Nachdem Peter Schäffer beim Gesamtstand von 1:1 gegen Nico Petersen nach 2:1-Satzführung und Matchbällen noch im fünften Satz mit 12:14 verloren hatte, verlief das Spiel gegen Kami Mateijka glücklicher für den 45-jährigen. Zwar verspielte er einen 2:0-Satzvorsprung, hatte aber diesmal im entscheidenden Set mit 12:10 die Nase vorne.

Auch Dirk Keller hatte gegen Böhm seine Chancen, vor allem in den Sätzen eins und zwei, die nur knapp mit 10:12 und 9:11 verloren gingen. Durchgang drei war mit 3:11 dann eine klare Angelegenheit.

Nach EM 1980 nicht zurückgekehrt

Keller hatte nach Spielende viel Lob für seinen Kontrahenten parat: „Er spielt sehr variabel und kann zwischen Angriff- und Blockspiel hin und her wechseln. Technisch ist er noch bestens drauf und hat ein gutes Ballgefühl. Er ist körperlich topfit und verfügt über eine prima Beinarbeit“, sagte der 43 Jahre alte Linkshänder.

Böhm, in Rumänien geboren und dort aufgewachsen, kehrte nach der Europameisterschaft 1980 nicht in sein Geburtsland zurück. Er zog ins südhessische Mörfelden. 1982 gewann er seinen ersten deutschen Meistertitel im Einzel, 1990 war er Vize-Europameister mit der Mannschaft. Er hat nicht nur Qualitäten als Tischtennisspieler. Böhm der ein Studium in Grundschulpädagogik und Sport absolvierte, ging 2013 unter die Buchautoren und stellte seine lesenswerte Autobiografie „Mein Wunder von Bern“ vor. 2018 betrat er mit dem Buch „Die Pontifex-Botschaft“ thematisch ein ganz anderes Gebiet: Es geht um mystische Geheimnisse aus der fernen Vergangenheit und die unendliche Weite des kosmischen Universums. Religion, Geschichte und Naturwissenschaft werden miteinander verbunden und verschmelzen zur spannenden Gegenwart.

Zumindest was die Naturwissenschaft angeht, darf man dann doch wieder an den Tischtennissport denken, sieht man doch hier mitunter sehr verblüffende Flugkurven, verschiedenste Schnittelemente und nahezu unberechenbare Rotationen des Balles.