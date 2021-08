Mit dem 7:5-Erfolg beim TTC Winnweiler feierten die Frauen des TTV Edenkoben im zweiten Saisonspiel der Tischtennis-Oberliga Südwest ihren ersten Sieg.

Am Ende war es Elena Stock, die mit einem Viersatzerfolg gegen die frühere Pfalzranglistenspielerin Tanja Schultz nach knapp drei Stunden den Gesamtsieg für ihr Team sicherstellte. Sie steuerte zwei weitere Punkte für ihr Team bei.

Schultz hatte zuvor über Kristina Heine und Melina Ferdinand triumphiert. Heine, die wegen ihres Studiums in Mainz kein Training absolviert, überzeugte mit zwei Siegen. Gegen die gegnerische Nummer 1, Katharina Dinges, holte sie den Sieg für das vorentscheidende 6:4. Den Rest steuerten Carolin Bollinger und Mannschaftsführerin Ferdinand bei.

Die Bandscheibe, dann Corona

„Ausschlaggebend waren heute die Fünfsatzspiele. Da haben wir die Nerven behalten“, meinte Ferdinand. Sie hob die Spielstärke von Elena Stock hervor – die mehr als ein Jahr nicht ihrem geliebten Sport nachgehen konnte. Im Sommer 2019 setzte ein Bandscheibenvorfall die 22-Jährige außer Gefecht.

Als sie gesundheitlich wieder auf der Höhe war und ins Training einsteigen wollte, ging das nicht, da die Sporthalle der Realschule in Edenkoben in Folge der Corona-Pandemie noch nicht freigeben war. So musste sich Stock bis zum August gedulden, ehe sie an den Tisch zurückkehren konnte: „Der Gedanke an die Bandscheibe steht für mich gar nicht im Vordergrund. Wichtig ist, dass ich wieder spielen kann und Spaß an meinem Sport habe.“

Größte Erfolge in der Mannschaft

Zum Sport mit dem kleinen Ball kam sie als kleines Kind. Bekannte schenkten ihren Eltern eine Tischtennisplatte. „Dann haben mein zwei Jahre älterer Bruder und ich uns daran versucht, was auch ganz gut geklappt hat.“

2006 kam sie als Achtjährige zum Vorentscheid der deutschen Minimeisterschaften in Edenkoben, stieg dann beim TTV ins Training ein und spielte kurz danach in der Schülerinnenmannschaft. Obwohl sie sich auch schon für die Pfalzrangliste der Damen qualifizierte und dort 2016 mit Rang drei ihre beste Platzierung erreichte, sind für sie die zwei Teilnahmen an deutschen Mannschaftsmeisterschaften die größten Erfolge ihrer Laufbahn. 2010 war sie mit dem Edenkobener Schülerinnenteam am Start, 2016 mit der Mädchenequipe.

„Unbändiger Siegeswille“

„Der sechste Platz 2016 war für uns schon wirklich super, gehörten wir damit ja zu den besten deutschen Mannschaften“, blickt sie stolz zurück. Ganz anders in Erinnerung blieben ihr die Titelkämpfe 2010: „Während der Meisterschaft fand auch die Fußball-WM der Männer in Südafrika statt. Dort waren diese Vuvuzelas in den Stadien in. Auch in der Tischtennishalle hatten damals viele Schülerinnen und auch Erwachsene diese Plastiktröten dabei. Das war ein sehr ohrenbetäubender Lärm. Heute würde ich es allerdings eher als nervtötenden Krach bezeichnen.“ Kristina Heine und Melina Müller, verheiratete Ferdinand, gehörten damals schon zur Mannschaft.

Bei den Meisterschaften 2016 sagte ihr Trainer Florian Trattnig, der in der Männermannschaft spielt: „Elena ist stets voll motiviert. Auch ihr unbändiger Siegeswille war und ist schon seit frühesten Kindertagen eines ihrer Markenzeichen. Sie geht am Tisch immer mit gutem Beispiel voran und gibt so schnell keinen Ball verloren.“ Attribute, die auch heute auf die offensivstarke Rechtshänderin zutreffen. Sie wähnt sich bei 70 bis 80 Prozent der Spielstärke, die sie vor dem Bandscheibenvorfall hatte: „Spielerisch läuft es schon recht gut, aber in taktischer Hinsicht und bezüglich meiner Reaktionszeit ist noch Luft nach oben. Es gelingt mir noch nicht so gut, früh zu antizipieren, wohin die Gegnerinnen ihre Bälle spielen.“

Nach Ausbildung ein Studium in Heidelberg

Beruflich läuft es sehr gut. Nachdem sie im Januar 2017 am Edenkobener Gymnasium ihr Abitur ablegte, begann sie die Ausbildung zur Ergotherapeutin. Diese absolvierte sie größtenteils an der Schule für Ergotherapie und Logopädie in Kaiserslautern, unterstützt von praktischer Arbeit in Therapieeinrichtungen. Seit dem 30. September 2020 darf sie sich examinierte Ergotherapeutin nennen. Dann hätte sie ihren Bandscheibenvorfall ja selbst therapieren können, oder? „Theoretisch sicher, aber praktisch ist das dann doch schwer möglich“, sagt sie und lächelt.

Ins wirkliche Berufsleben als Therapeutin steigt sie nun aber doch nicht ein. Sie beginnt ein Studium der Sonderpädagogik in Heidelberg. Zunächst wird sie Corona-bedingt nur montags in der Neckarstadt sein. Sonst wird im Homeoffice gepaukt. Zwar hätte sie auch in Landau studieren können, aber der Aufbau des Studiums gefällt ihr in Heidelberg besser. Außerdem sei die Stadt viel schöner.

Viel im Homeoffice zu sein, hat auch Vorteile. Sie kann zweimal in der Woche in heimischer Halle trainieren und so hoffentlich schon bald wieder ihre alte Leistungsstärke erreichen.